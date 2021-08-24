Распоряжение подписал Владимир Сипягин.

С 24 августа Виктор Крайнов стал директором департамента юстиции Владимирской области. Бывший ИО руководителя ведомства Виталий Родькин вернулся к работе на посту заместителя. Об этмо сообщает пресс-служба губернатора.Виктор Васильевич родился в 1959 году в Горьковской области. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Трудовой путь начал в 1976 году на Гороховецком заводе подъёмно-траспортного оборудования. Работал в партийных органах КПСС Гороховецкого района, возглавлял Гороховецкий районный суд. Во Владимире был судьёй Октябрьского районного суда, заместителем главного госинспектора региона по охране водных объектов, начальником отдела административно-технического надзора управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.