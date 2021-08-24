Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 23.08.2021 обучающем семинаре для сотрудников ..

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 23.08.2021 обучающем семинаре для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.В семинаре приняли участие директор Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области А.М. Шатохин, заместитель руководителя Управления А.С. Киреев, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Е.А. Комарова.В повестку обучающего семинара были включены следующие темы:1. Анализ положений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о «гаражной амнистии»).2. Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов).3. Ответы на вопросы сотрудников, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, возникающие в текущей работе.В ходе встречи заместитель руководителя Управления Александр Киреев разъяснил наиболее важные положения реализации Закона о «гаражной амнистии», вступающего в силу 01.09.2021 года. Довел информацию о разработанных Росреестром методических рекомендациях по применению Закона о «гаражной амнистии», которые в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке, а также ответил на вопросы, поступившие из офисов МФЦ, касающиеся положений Закона о «гаражной амнистии».В рамках обучающего семинара Александр Киреев обратил внимание сотрудников МФЦ на необходимость указания в заявлении адреса электронной почты заявителя, по которому с правообладателем осуществляется связь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.«В случае приема заявления в офисах МФЦ только специалист, осуществляющий прием документов, как единственное лицо, осуществляющее непосредственный контакт с заявителем, может указать ему на необходимость заполнения данных об адресе электронной почты в формируемом заявлении, что позволит оперативно информировать заявителей и правообладателей о статусе оказания государственных услуг Росреестра» - отметил Александр Киреев.Управление отмечает, что проведение такого рода семинаров осуществляется сотрудниками Управления и Филиала на постоянной основе в течение года.