Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 23.08.2021 обучающем семинаре для сотрудников ..
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 23.08.2021 обучающем семинаре для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
В семинаре приняли участие директор Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области А.М. Шатохин, заместитель руководителя Управления А.С. Киреев, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Е.А. Комарова.
В повестку обучающего семинара были включены следующие темы:
1. Анализ положений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о «гаражной амнистии»).
2. Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов).
3. Ответы на вопросы сотрудников, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, возникающие в текущей работе.
В ходе встречи заместитель руководителя Управления Александр Киреев разъяснил наиболее важные положения реализации Закона о «гаражной амнистии», вступающего в силу 01.09.2021 года. Довел информацию о разработанных Росреестром методических рекомендациях по применению Закона о «гаражной амнистии», которые в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке, а также ответил на вопросы, поступившие из офисов МФЦ, касающиеся положений Закона о «гаражной амнистии».
В рамках обучающего семинара Александр Киреев обратил внимание сотрудников МФЦ на необходимость указания в заявлении адреса электронной почты заявителя, по которому с правообладателем осуществляется связь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
«В случае приема заявления в офисах МФЦ только специалист, осуществляющий прием документов, как единственное лицо, осуществляющее непосредственный контакт с заявителем, может указать ему на необходимость заполнения данных об адресе электронной почты в формируемом заявлении, что позволит оперативно информировать заявителей и правообладателей о статусе оказания государственных услуг Росреестра» - отметил Александр Киреев.
Управление отмечает, что проведение такого рода семинаров осуществляется сотрудниками Управления и Филиала на постоянной основе в течение года.