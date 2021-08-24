На одном из корпусов Владимирского госуниверситета появится граффити с баскетболистами. Университетская, дом 1. В двух шагах – остановка «Пединститут». Крытый спорткомплекс ВлГУ,

На одном из корпусов Владимирского госуниверситета появится граффити с баскетболистами. Университетская, дом 1. В двух шагах – остановка «Пединститут». Крытый спорткомплекс ВлГУ, созданный специально для игры в баскетбол. Сейчас на всю высоту фасада начинают проступать гигантские граффити, которые должны будут передать динамику и азарт игры в оранжевый мяч. Художник и автор проекта – Регина Яфасова.