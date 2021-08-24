Изъято более 24,5 тысяч бутылок и 16 тысяч литров разбавленного спирта.

В посёлке Вольгинский Петушинского района 20 августа управление Росалкогольрегулирования и полиция накрыли цех по производству «палёной» водки. Изъято более 24,5 тысяч бутылок и 16 тысяч литров разбавленного спирта.На кустарной линии спиртное разливали без лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС.В настоящее время оборудование и остальное изъятое имущество передаются на хранение в АО «Росспиртпром». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.