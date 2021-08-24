Одна из них уже открылась.

Во Владимирской области до конца года откроются шесть модельных библиотек. Свои двери уже распахнуло учреждение в Александрове, а в сентябре заработают центральная библиотека Петушинского района и филиал № 5 ЦБС в Муроме.В списке на модернизацию Ивановский сельский филиал Ковровской ЦБС, Детская районная библиотека ЦБС Камешковского района, Толпуховская сельская библиотека-филиал № 9 в Собинском районе.«Ивановская открыта в 1958 году. Она располагается в центре села на улице Гагарина в доме, который в начале прошлого века принадлежал фабриканту Ивану Гусеву. Культурно-досуговый центр располагается в двух классах школы, что создаёт определённые неудобства. После переезда она станет центром притяжения населения», - уверены в Белом доме.В помещениях появятся IT-зона, малая зона отдыха, активити-зона, зона «Молодёжная тусовка», «Уют-компания», детская площадка «Полёт».Районная детская библиотека Камешковского станет многофункциональной благодаря мобильной мебели и сможет трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку.В Толпуховской также оборудуют новые зоны: арт-фойе; детского творчества; встреч и мультимедиа; арт-абонемента и зоной тишины.