На три меньше, чем накануне. Суточный прирост на спаде уже третьи сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 47 960. В лидерах по приросту

На три меньше, чем накануне. Суточный прирост на спаде уже третьи сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 47 960. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 31 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла + 29. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 189 заражённых. Общая статистика по области