Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 960 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 августа подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Муромском районах. По 11 пациентов с ковидом прибавилось в Суздальском и Юрьев-Польском, 10 - в Кольчугинском, 9 - в Собинском, по 8 - в Александровском и Петушинском районах. По 7 инфицированных выявлено в Меленковском и Вязниковском, 5 - в Селивановском, по 4 - в Киржачском и Камешковском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 47 960 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11189 случаев во Владимире, 5620 - в Гусь-Хрустальном районе, 5162 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.