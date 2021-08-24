Местные власти будут платить по долгам подконтрольного предприятия.

Арбитражный и Первый апелляционный суд Владимирской области удовлетворили требования АО «ЭнергосбыТ Плюс» о привлечении к субсидиарной ответственности администрации Вяткинского сельского поселения. Чиновников обязали заплатить по долгам МБУ «Центр развития территории».Решение вступило в законную силу. В случае неоплаты, исполнительный лист будет направлен в казначейство для принудительного взыскания.Суть в том, что муниципальное предприятие, подконтрольное властям МО, не оплачивало квитанции за электроэнергию с 2017 года. В июле прошлого года организация была ликвидирована. Сумма долга составила 28 600 рублей.«Впервые мы добились привлечения учредителя к субсидиарной ответственности. Это значительно сократит время по взысканию задолженности в пользу компании. Ранее привлечь ответчика к субсидиарной ответственности было возможно только после прохождения процедуры банкротства, на которую уходят годы», - пояснил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Судебная практика может быть применена и в отношении других крупных должников.