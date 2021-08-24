24.08.2021

2021-08-24 12:40:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (31(9777) от 24 августа 2021 года).

НАУКА ПОЛИЦЕЙСКИМ БЫТЬ

В Центре профессиональной подготовки столичной полиции состоялась церемония выпуска слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «полицейский» получили более 200 человек. Читайте на странице 2.



ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ

12 августа 2010 года в половине первого ночи возле дома 58/32 на Профсоюзной улице раздалось два выстрела. Выглянувшие из окон люди увидели двоих милиционеров, лежащих на земле. Одним из них был старшина милиции Антон Акатов. Читайте на странице 2.



СТРОГИНСКИЙ ДОЗОР

Корреспонденты «Петровки, 38» заступили на дежурство вместе с сотрудниками полиции и отправились патрулировать улицы района Строгино. Продолжение на странице 3.



ДОЖДАТЬСЯ СВОЕГО ШАНСА

Победителем заключительного этапа конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников кинологических подразделений ГУ МВД России по г. Москве в минувшем году стал инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЗАО майор полиции Виталий Тришкин. Читайте на странице 4.



СПЕЦСРЕДСТВО, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЮБИТЬ

Злоумышленник схватил девчонку неожиданно. «У меня только 100 рублей на карте», — успела пролепетать она. К счастью, рядом находился кинолог с собакой. По команде овчарка резко бросается вперёд. Читайте на странице 4.



ВЛАДИМИРУ КОНКИНУ – 70!

19 августа Заслуженному артисту Российской Федерации Владимиру Конкину исполнилось 70 лет. Сочетание героизма и интеллигентности в его облике обеспечило актёру театра, кино и дубляжа любовь миллионов зрителей. Читайте на странице 5.



ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ!

На территории Восточного административного округа полицейские провели мероприятие по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий. Читайте на странице 5.



ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Руководство и личный состав Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу совместно с Общественным советом при УВД приняли участие в сдаче донорской крови в Городской клинической больнице № 40. Читайте на странице 5.



«…С МОЕЙ СЕСТРОЙ МЫ ВЫШЛИ СО ДВОРА»

Сотрудники Госавтоинспекции Новой Москвы и представители Общественного совета провели с юными участниками дорожного движения профилактическое мероприятие по соблюдению ПДД «Безопасный двор». Читайте на странице 5.



РОЖДЁННЫЙ НА ТРАССЕ

Автоинспекторы юго-запада Москвы поздравили с выпиской из роддома женщину, которой они помогли оперативно добраться до больницы. Читайте на странице 5.



ПРАВО — ВСЕГДА В ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ПРАВ

Сразу же надо подчеркнуть, что все без исключения аттестованные сотрудники и вольнонаёмные специалисты этого передового подразделения имеют высшее юридическое образование. Что называется, иного не дано, ведь речь идёт о Правовом отделе (ПО) УВД по Северному административному округу столицы. Продолжение на страницах 6-7.



ГРАМОТА ЗА УДАРНУЮ РАБОТУ В МУРЕ

В одной из витрин экспозиции истории Московского уголовного розыска привлекает внимание эксклюзивный экспонат — очень редкий наградной документ довоенного времени. На этой раритетной грамоте, датированной ноябрём 1935 года, имеется портрет И.В. Сталина. Подробности читайте на странице 7.



ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ!

В самый разгар беседы комната наполнилась… кряканьем уток — у моего визави зазвонил телефон. Читайте на страницах 8-9.



БУХГАЛТЕР, УШЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР…

В Никулинском районном суде Москвы довольно благополучно для подсудимой закончилось слушание уголовного дела о мошенничестве бухгалтера организации. Читайте на странице 9.



ДОИГРАЛИСЬ РЕБЯТА

В Перовском районном суде Москвы на скамье подсудимых оказались четверо устроителей игорного заведения, запрещённого законом. Читайте на странице 9.



ЧЕКИСТЫ В МУРЕ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию очерков, посвящённых истории Московского уголовного розыска. Продолжение на странице 10.



НА ПОРОГЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Уж так вышло, что в 1853 году «Ведомости московской городской полиции» чаще обычного писали о пожарах: их в тот год в Белокаменной случилось немало, некоторые и вовсе впоследствии вошли в историю. В этом огне словно был скрытый символ, намёк свыше на грядущие жаркие битвы Крымской войны, которая уже стояла на пороге. Читайте на странице 11.



«НЕТ ПРОФЕССИЙ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ, ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ»

Об эпидемиологических тенденциях и специфике работы корреспондентам рассказал заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» — начальник ЦГСЭН — главный государственный санитарный врач, майор внутренней службы Владимир ПОЛХОВСКИЙ. Читайте на странице 12.



Я ПОВЕРИЛ ВРАЧАМ!

Пишет вам фронтовик Фёдор Фёдорович Барилов. Мне пошёл 97-й год, я участник войны, участник семи парадов на Красной площади в Москве, инвалид I группы. Награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией». Подробности читайте на странице 13.



ВЗЯТКА УНИЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА!

Анализ уголовной хроники последних дней показал рост преступлений, связанных с дачей или попыткой дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Как правило, речь идёт о желании некоторых лиц «всучить благодарность» сотрудникам столичной ГИБДД. Читайте на странице 13.



СЕРДЦЕ ПОДАРИВШИЙ ПЕСНЕ

В истории органов внутренних дел нашей страны одна из ярких страниц связана с именем заслуженного работника МВД СССР Алексея Гургеновича Экимяна, который добился феноменального успеха и как замечательный композитор-песенник. Читайте на страницах 14-15.



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