2021-08-24 09:55:05
2021-08-24 09:55:05
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/ Тема: За сутки во Владимирской области выявлено еще 183 заболевших коронавирусом
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 августа 2021 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
31 случай во Владимире, 23 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 2 сл. в г. Радужный.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 47 960 случаев заболевания.
11 189 случай во Владимире, 5620 сл. в Гусь-Хрустальном, 5162 сл. о. Муром, 3799 сл. в Ковровском, 2653 сл. в Александровском, 2612 сл. в Петушинском, 1992 сл. в Юрьев-Польском, 2052 сл. в Вязниковском, 2049 сл. в Кольчугинском, 1923 сл. в Суздальском, 1581 сл. в Собинском, 1566 сл. в Киржачском, 1344 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1096 сл. в Камешковском, 924 сл. в Селивановском, 713 сл. в Судогодском, 598 сл. в г. Радужном.