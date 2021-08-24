Чтобы не возникло подозрений, злоумышленница посадила своего ребенка в чужую коляску, стоявшую у поликлиники, и скрылась.
В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже детской коляски, оставленной у поликлиники.
Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер наружного видеонаблюдения.
В результате проделанной работы по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 25-летняя местная жительница.
Женщина созналась в содеянном, пояснив, что планировала использовать коляску сама. Чтобы не возникло подозрений, злоумышленница посадила в неё своего ребенка и скрылась с места, где была оставлена коляска.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.