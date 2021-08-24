Чтобы не возникло подозрений, злоумышленница посадила своего ребенка в чужую коляску, стоявшую у поликлиники, и скрылась.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже детской коляски, оставленной у поликлиники.Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер наружного видеонаблюдения.В результате проделанной работы по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана 25-летняя местная жительница.Женщина созналась в содеянном, пояснив, что планировала использовать коляску сама. Чтобы не возникло подозрений, злоумышленница посадила в неё своего ребенка и скрылась с места, где была оставлена коляска.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.