Избирательная кампания в губернаторы области набирает обороты. С какими наказами обращаются жители...

Избирательная кампания в губернаторы области набирает обороты. С какими наказами обращаются жители наш корреспондент Вера Куликова.Такие палатки сейчас можно встретить на разных улицах областного центра. Сторонники кандидата в губернаторы Александра Авдеева собирают наказы жителей. Активист Жанна Пичугина рассказывает, люди охотно обращаются с различными пожеланиями.Жанна Пичугина, волонтер:– И спорт, и отдых, и образование. И наказ там планы улиц там . Как кто-то городского масштаба, кто-то транспорта, то есть наказы на разные темы.Марина Ефимова в "военный городок" переехала недавно и сразу поняла, чего не хватает жителям микрорайона.Марина Ефимова, жительница г. Владимира:– Во вторичном жилье, где мы проживаем нет детских площадок, спортивных площадок. Новые дома, которые построены, там да все построено. А вот детки, которые живут в домах как у нас , им даже негде поиграть, негде даже спортом позаниматься.Тем более, говорит Марина, на спорт и строительство новых площадок главу региона просил обратить внимание Президент России Владимир Путин.Все наказы избирателей передаются в общественную приемную врио губернатора. Будет и обратная связь с жителями. Людям сообщат, что предпринимается для решения их вопросов.Вера Куликова, Илья Хлудов.Вести-Владимир