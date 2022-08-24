Мальчика нашли спасатели целым и невредимым

В Коврове 4-х летний ребенок незаметно покинул дом и в одиночку ушел на дальнее расстояние, сообщил спасатель Михаил Быков.Неравнодушные люди заметили малыша, который прогуливался по торговому центру «Ковров Молл» без сопровождения взрослых. На место прибыли сотрудники муниципального отряда и пообщались с мальчиком. Малыш вел себя спокойно и не понимал, какой ажиотаж вызвал его поступок.В это время родители хватились пропажи и примчались с полицией к ребенку.Установлено, что ребенок вышел из дома без ведома родителей, взяв с собой беговел, и передвигался по городу на самокате с сидением.Все закончилось благополучным образом, однако спасатели просят родителей следить за своими детьми.