Выделенные из областного бюджета средства позволят укрепить материально-техническую базу шести...

Выделенные из областного бюджета средства позволят укрепить материально-техническую базу шести учреждений в городах и районах Владимирской области, утверждают в пресс-службе обладминистрации Владимирской области. Так, свыше 47 млн рублей получит Кольчугино на ремонт и оснащение оборудованием городского Центра культуры, молодёжной политики и туризма.Без малого 15,5 млн рублей выделяется Юрьев-Польскому району на капремонт помещения зрительного зала детской школы искусств и приобретение светодиодного экрана с сопутствующим оборудованием для этого учреждения.Около 6,3 млн рублей направлено на оснащение звуковым и световым оборудованием и мебелью Централизованного клубного объединения посёлка Золотково Гусь-Хрустального района.В Меленковском районе более чем по 2,7 млн рублей получат Архангельский дом культуры Бутылицкого культурно-досугового центра и Пановский дом культуры Ляховского культурно-досугового центра. В обоих случаях деньги пойдут на приобретение звуковой и световой аппаратуры, одежды сцены, компьютерной техники, мебели и интерактивных досок. И ещё 718,8 тыс. рублей предназначено Архангельскому сельскому филиалу Центральной библиотечной системы Меленковского района на оснащение компьютерной техникой, мебелью и интерактивной доской.Фото: avo.ru/novosti