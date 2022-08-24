Слишком дешевая недвижимость может – не повод ее покупать. Почему чересчур низкая стоимость должна насторожить покупателя?

Слишком дешевая недвижимость может – не повод ее покупать. Почему чересчур низкая стоимость должна насторожить покупателя?Покупка слишком дешевой недвижимости может обернуться массой проблем. Именно поэтому не стоит обольщаться при виде чересчур низкой цены, ведь, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.Например, несколько лет назад некий мужчина приобрел "копеечный" земельный участок. Так, за пятнадцать соток он заплатил чуть больше двухсот тысяч рублей. Однако позже в суде выяснилось, что сумма, в которую государство оценивало данную недвижимость, превышало полтора миллиона рублей. Рыночная же цена была еще выше кадастровой и превышала фактическую стоимость участка в девять раз.Оказалось, что продающая землю компания обанкротилась, а потому продала за дешево участок, чтобы уйти от кредиторов. В итоге Верховный суд постановил, что покупатель так или иначе знал о противоправных действиях продавца.Кстати, коснуться это может и обычных граждан. Так, если вы купите по дешевке заложенную квартиру, а потом банк потеряет лицензию, то вы лишитесь жилплощади и, по всей видимости, денег тоже. Чтобы обезопасить себя и свои активы, лучше всего думать наперед и не обольщаться при виде слишком низких цен. По словам адвоката Михаила Кюрджева, если стоимость недвижимости ниже кадастровой, то это звоночек, на который стоит обратить внимание.