Накануне Реджеп Тайип Эрдоган публично высказал свое отношение к присоединению Крыма.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган публично высказал свое отношение к присоединению Крыма.Накануне Реджеп Тайип Эрдоган выступил на саммите "Крымская платформа", который был организован по инициативе Украины, и высказался по поводу Крыма. Президент Турции публично заявил, что он отказывается признавать объединение Крыма с Россией. "Должен быть возвращен Украине", – высказал он свое мнение насчет полуострова. Об этом сообщает портал .По словам господина Эрдогана, важно сохранить территориальную целостность Украины, а потому отделение от нее Крыма он считает неприемлемым. Кроме того, он высказал обеспокоенность судьбой крымских татар. "Нужно прилагать больше усилий по защите их прав", – заявил турецкий лидер. Также он заявил о необходимости освобождения Наримана Джелала – заместителя Межлиса крымских татар (признанная экстремистской и запрещенная в России организация).Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал происходящее на Украине. Он заявил, что придерживается позиции "справедливого мира", а потому выступает за территориальную целостность страны.В России уже отреагировали на слова главы Турции. Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря президента, высказал свою обеспокоенность словами политика и заявил, что Россия не приемлет подобные высказывания. От также выразил надежду на то, что Турция в будущем все-таки сменит риторику.Напомним, в марте в 2014 года прошел референдум, который решил судьбу полуострова. Народ Крыма сделал свой выбор и проголосовал за присоединение к России. Сообщалось, что явка была рекордно высокая, а день вхождения Крыма в состав России в итоге стал национальным праздником.