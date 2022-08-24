24 августа 2022 года отмечается народный праздник – день Евпатия Коловрата.

24 августа 2022 года отмечается народный праздник – день Евпатия Коловрата.Предки считали 24 августа страшным днем, поскольку верили, что в этот день одинокий белый конь бродит по болотам в поиске погибшего всадника. Тем не менее в день Евпатия Коловрата существовали традиции, которые строго соблюдали.ТрадицииВ этот народный праздник приступали к стрижке овец. Обычно животные успевали обрастать новой шерстью к зиме. Также к холодам пряли нитки и вязали теплые вещи, катали валенки.Что нельзя делать 24 августаНа Евпатия Коловрата предки сторонились кладбищ и диких лесов. Не подходили близко к болотам. Если же и отправлялись в лес на охоту, то компанией, поскольку были убеждены в том, что там бродят духи, которые не нашли покой. А еще в этот день не питали надежду на восстановление испорченных отношений, поскольку получалось делать только хуже.ПриметыЛюди в этот народный праздник обращали внимание на погоду. Если небо алое или облака перистые, значит, грядет сильный дождь и ветер. Ливень будет идти долго, если во время осадков светлеет. Появление росы ближе к ночи предупреждает грибников о богатом урожае. Небольшой ветер около земли – к ненастью.