Такую статистику приводит сервис Суперджоб.
И это неплохие данные - по сравнению с прошлым годом,...
Такую статистику приводит сервис Суперджоб.
И это неплохие данные - по сравнению с прошлым годом, ребята стали чаще проводить каникулы в оздоровительных и школьных лагерях и других городах страны. Даже процент владимирцев, отправивших своих детей летом на Черное море, снизился незначительно. Двадцать семь процентов детей жили на даче или в деревне, на море побывали двадцать процентов владимирцев. Остальные дети путешествовали по России или были в гостях у родственников.
По итогам опроса:
ребенок-школьник провел все лето дома или в городе - 33%
дети жили на даче или в деревне - 27%
дети отдохнули на море - 20%
дети отдохнули в оздоровительном лагере - 11%
дети путешествовали по России - 7%
дети летом были у родственников или в санатории - 5%