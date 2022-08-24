Такую статистику приводит сервис Суперджоб. И это неплохие данные - по сравнению с прошлым годом,...

Такую статистику приводит сервис Суперджоб.И это неплохие данные - по сравнению с прошлым годом, ребята стали чаще проводить каникулы в оздоровительных и школьных лагерях и других городах страны. Даже процент владимирцев, отправивших своих детей летом на Черное море, снизился незначительно. Двадцать семь процентов детей жили на даче или в деревне, на море побывали двадцать процентов владимирцев. Остальные дети путешествовали по России или были в гостях у родственников.По итогам опроса:ребенок-школьник провел все лето дома или в городе - 33%дети жили на даче или в деревне - 27%дети отдохнули на море - 20%дети отдохнули в оздоровительном лагере - 11%дети путешествовали по России - 7%дети летом были у родственников или в санатории - 5%