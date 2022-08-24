Задержанный утром 24 августа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман успел сказать журналистам пару фраз о своем обозримом будущем.

Задержанный утром 24 августа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман успел сказать журналистам пару фраз о своем обозримом будущем.Этот год для политика выдался богатым на судебные разбирательства. Он был уже трижды оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Причиной этому послужили публикации в социальных сетях: в своем микроблоге бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман осуждал спецоперацию на Украине.За свои высказывания он заплатил в общей сложности 150 тысяч рублей. Но, кажется, на этот раз дела обстоят серьезнее. Накануне предпринимателя задержали, а в его квартире, офисе фонда и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски. Как сообщают СМИ, уголовное производство было начато из-за видеоролика, который он разметил на своем YouTube-канале.Теперь экс-градоначальник рискует сесть в тюрьму за свои действия. "Он может получить до пяти лет лишения свободы", – приводит слова специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш . По ее словам, велика вероятность, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поместят в СИЗО – чтобы он не смог распространять клевету дальше.Политик во время задержания успел сказать пару фраз журналистам. Как передает портал , он отметил, что дело заведено "фактически за одну фразу" и, возможно, под стражей его отправят в Москву для дальнейших разбирательств.А вот у адвоката бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлии Федотовой слов о дальнейшей судьбе подзащитного пока не нашлось: о задержании она узнала из СМИ и сейчас намерена ознакомиться со всеми деталями.