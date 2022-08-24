Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью, связанной с...

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью, связанной с возникновением природных пожаров на территории Рязанской области, напоминает о мерах профилактики, направленных на уменьшение влияния продуктов горения на организм:- меньше находитесь на улице;- в помещении не открывайте окна и форточки;- постарайтесь снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;- временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках;- находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха;- проводите ежедневные влажные уборки помещений;- не забывайте про обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай).- Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу.Эксперты отмечают, что задымленный воздух особенно опасен для людей, которые страдают хроническим бронхитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому:- без острой необходимости не стоит покидать помещение;- при выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять слоёв марля, которую можно увлажнить;- автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить;- дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума;- вывешивайте на окна мокрые простыни, чаще принимайте душ;- не пылите и не дымите дома дополнительно;- снижайте до минимума количество выкуриваемых сигарет;- не перенапрягайтесь физически: никаких пробежек по утрам и велосипедов!- в часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами. Кондиционеры, забирающие воздух снаружи, можно использовать только, если они оснащены специальными фильтрами.- повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, с лишним весом, болеющим сахарным диабетом.- также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста. Детям желательно быть всё время дома.Фото https://www.pxfuel.com/