Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность на этапе «Открытая вода» VIII Армейских международных...

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность на этапе «Открытая вода» VIII Армейских международных игр «АрМИ 2022».24 августа состоялся финал самого зрелищного этапа Армейских международных игр – соревнований понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода». Соревнования прошли без происшествий. За безопасность с начала и до завершения соревнований отвечали сотрудники МЧС России: безопасность на воде обеспечили инспектора Центра ГИМС, пожарную безопасность на берегу – Муромского пожарно-спасательного гарнизона.Масштабные состязания стартовали на прошлой неделе в акватории реки Оки на вантовом полигоне. В них приняли участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь. Россию представила Муромская 28-ая гвардейская понтонно-мостовая бригада. В каждой команде – 60 человек и 35 единиц техники.Соревнования включали несколько этапов: ведение инженерной разведки, десантная переправа минометной батареи на плавающих транспортерах, паромная переправа автомобилей с боеприпасами и танка на паромно-мостовых машинах, перевозка гусеничной тяжелой техники сначала на 60-тонных паромах, затем на взводном пароме.Для обеспечения безопасности соревнований личный состав МЧС России нес службу на месте их проведения.Нарушений по соблюдению требований безопасности допущено не было, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/