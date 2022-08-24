Главная тема дня. К западной границе Владимирской области подходит лесной пожар. Дым горящих...

Главная тема дня. К западной границе Владимирской области подходит лесной пожар. Дым горящих рязанских лесов сегодня накрыл регион. В Гусь-Хрустальном районе сотрудники лесничеств готовятся дать отпор огненной стихии. Репортаж Максима Калашникова.Граница с Рязанской областью. Возведение искусственных преград на пути возможного распространения огня - сейчас одна из главных задач. Заградительными рвами опоясывают лесные хозяйства, территории торфяных месторождений, населенные пункты. Такие минерализованные полосы спасают от низового, стелющегося по земле огня.Юрий Сучков, директор Курловского лесничества:– Только новых делаем где-то 250 километров. И четыреста с лишним километров мы ремонтируем старых, которые у нас в том году приготавливали - обновляем.Если же пожар верховой - от этой опорной линии производится встречный пал. Это уже крайняя мера. Идущие друг на друга полосы огня выжигают всё на своём пути и пламя затухает, так как больше нечему гореть.Максим Калашников:– С начала года на территории Курловского лесничества, это пограничная зона с Рязанской областью, было зафиксировано 17 очагов возгорания. Общая площадь пожаров - 7,5 га. На этом участке огонь бушевал несколько дней назад. Как и во всех случаях, причина возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнём.Для быстрого реагирования и недопущения возникновения новых пожаров во Владимирской области организовано постоянное патрулирование лесных массивов.Александр Волков, рабочий лесопожарной бригады:– Проливаем, чтобы всё везде, и опашку делаем, чтобы дальше не ушла, не загорелась, где пожарище есть, чтобы дальше не ушло.В департаменте лесного хозяйства Владимирской области заявляют, что на текущий момент крупных очагов в регионе нет, но стена огня из рязанской области уже практически у порога.Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области:– Наблюдем распространение огня на северо-запад сегодня. К сожалению, если вот в понедельник я говорил, что 27 километров, то за двое суток пожар приблизился к Владимирской области еще на 4 километра.В администрации региона заявляют, что ситуация под контролем. Врио губернатора Александр Авдеев направил письмо на имя командующего Западным военным округом- в случае ухудшении ситуации, к ликвидации пожара могут быть подключены военные.Максим Калашников, Александр Голубев.Вести-Владимир