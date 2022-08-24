Владимирцы заметили значительное задымление на улицах города. Утренний и послеобеденный смог было видно невооруженным глазом. Жители города отмечают, что из-за запаха гари стало труднее

Владимирцы заметили значительное задымление на улицах города. Утренний и послеобеденный смог было видно невооруженным глазом. Жители города отмечают, что из-за запаха гари стало труднее дышать. Житель г. Владимир -Заметили сегодня с утра сильное задымление? -Да, заметил. Очень сильное задымление. -Испытывайте какие -то неудобства по этому поводу? -Дышать тяжело. Жительница г. Владимира Отражается однозначно, я ощущаю