В скором времени стоит ждать изменений на рынке недвижимости.

В скором времени стоит ждать изменений на рынке недвижимости.Глава строительной фирмы "Дом Лазовского" заявил, что, вопреки ожиданиям, во второй половине лета 2022 года спрос на загородное жилье вырос. По мнению эксперта, вскоре стоит ждать изменений положений на рынке. Причем, кстати, в положительную сторону.По словам Максима Лазовского, уже этой осенью цены на строительные материалы начнут изменяться. Эксперт предсказал снижение цен на загородное жилье. Правда, пока что о значительном падении стоимости говорить рано. Так, по прогнозам эксперта, скидка на строящиеся дома составит десять процентов.Также сообщается, что девелоперы готовятся к отложенному дисконту, а уже зимой может представиться возможность купить недвижимость за городом по существенно сниженной цене. При этом раньше все было наоборот.Если говорить об осеннем периоде, то есть вероятность, что цены все-таки вырастут. Об этом заявил директор маркетинга, ссылаясь на тот факт, что с конца зимы по начало лета наблюдалось повышение стоимости на жилье в многоэтажных домах. При этом некоторые специалисты все-таки считают, что цены, напротив, упадут на несколько показателей. Однако эксперты предупреждают, что серьезных изменений следует ждать только в том случае, если на рынок зайдут крупные строительные компании.