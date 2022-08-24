Сегодня Президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации лесных пожаров. Кроме...

Сегодня Президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации лесных пожаров.Кроме Рязанской области, тяжелая ситуация так же у других наших соседей - Нижегородской области. Министр МЧС Александр Куренков заявил о недостаточном противопожарном обустройстве лесов и необходимости оперативнее реагировать на возгорания. Так в Гусь-Хрустальном районе сотрудники торфодобывающего предприятия на прошлой неделе пытались в течение двух дней потушить подземный пожар самостоятельно. В итоге, его площадь только увеличилась.Александр Куренков, министр МЧС России:– Оценил пожароопасную обстановку в Гусь-Хрустальном районе, во Владимирской области. Благодаря своевременным мерам удалось на начальном этапе выявить сокрытие информации о развитии начального этапа торфяного пожара и принять необходимые меры для его локализации и ликвидации. Обстановка с лесными пожарами показывает исключительную важность ликвидации очагов возгорания в первые дни их обнаружения.Напомним, торфяной пожар в Гусь-Хрустальном районе близ деревни Панфилово на площади четыре гектара тушили целую неделю, на помощь владимирским коллегам прибыли спасатели из Ногинска и сотрудники коммунальных служб из Москвы. Возгорание было ликвидировано в прошедшее воскресенье.