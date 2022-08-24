Подделанные извещения похожи на официальный документ, вводя в заблуждение граждан

Во Владимире по почтовым ящикам мошенники раскидывают фальшивые квитанции, на которых указано, что нужно провести проверку счетчиков воды до 31 августа, а также угрожают огромной платой за воду, если эту проверку не пройти. На листовке не указаны ни ФИО, ни адреса. Об этом начали предупреждать в соцсетях.Наживаются как всегда на тех, кто особенно уязвим – пенсионерах.Данной махинацией пользовались мошенники в Перми в марте 2022 года, теперь уже тенденция дошла до Владимирской области.Мошенники прикрываются наименованием организации МУП ЖКХ «Метрологический Учёт Приборов ЖКХ». Эта компания делает рассылку подделанных под официальный документ объявления. Известно, что ранее они назывались «Центром Метрологии ЖКХ», а еще раньше, в году 2020-м – «Центральной службой учета ресурсов». Все номера от вышеперечисленных компаний совпадают.«Метрологический Учёт Приборов ЖКХ» занимается рекламой услуг по проверке и замене индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды. В своем бизнесе, с целью максимально воздействовать на жильцов, они используют антиморальные методы: пишут на извещениях, что оно повторное, печатают на них QR-кода и штрих-коды, а также «ставят» синюю печать. Всё это вводит в заблуждение впечатлительных граждан.Настоящие специалисты предупреждают горожан быть внимательнее и не вестись на провокации со стороны мошеннической компании. Известно, что в действительности стоимость проверки одного ИПУ воды не превышает 500 рублей. Также, в паспорте каждого счетчика есть указанный период, через который нужно совершать проверку прибора. Эта информация есть и у компании, которая поставляет ресурсы и выставляет квитанции об оплате услуг (управляющая компания, ТСЖ и другие).Проверить достоверность компании можно на Федеральной службы.