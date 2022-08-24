Ленинским районным судом г.Владимира вынесен приговор ранее судимому жителю Судогодского района. Он...

Ленинским районным судом г.Владимира вынесен приговор ранее судимому жителю Судогодского района. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Владимирской области Владислав Александрович Малкин.Судом установлено, что подсудимый в мае 2022 года приобрел наркотическое средство в значительном размере, с целью дальнейшего незаконного сбыта. 13 мая 2022 года ему позвонила женщина, участвующая в качестве «покупателя» наркотических средств при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», и предложила продать ей наркотик. Он в тот же день передал "покупательнице" товар, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Свою вину мужчина признал в полном объеме, но с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору за аналогичное преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/