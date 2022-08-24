На строительство объекта выделили сотни миллионов рублей.

Вместе с главой города Гусь-Хрустального Алексеем Соколовым и председателем Совета народных депутатов Николаем Балахиным, депутат Государственной Думы Игорь Игошин побывал на территории, где будет построен современный корпус школы номер 15 с пищеблоком и спортивным комплексом.- Это, буквально, напротив основного здания. Жители микрорайона, особенно родители будущих первоклашек, очень просили расширить возможности школы по приему учеников. Сегодня это учебное заведение переполнено. Дети учатся в две смены. Вот и пришло решение построить дополнительный корпус для учеников начальных классов, - сообщил на своей странице в социальной сети народный избранник.Это будет отдельно стоящее трехэтажное современное здание, где разместятся 350 учащихся 1-4 классов. Уже в этом году из бюджета области выделено 295 миллионов рублей на строительство этого объекта. Сейчас на участке в 1,5 гектара земли начались подготовительные работы: идёт очистка территории от поросли деревьев, затем будет произведена планировка площади и в начале сентября начнут возводить фундамент здания. Благодаря тому, что школьный участок довольно большой, здесь будет размещена многофункциональная спортивная площадка с футбольным полем и автодромом. Сам же корпус начальной школы - это трёхэтажное здание с 17 учебными кабинетами, столовой и спортивным залом, компьютерными классами, спальнями-игровыми для групп продлённого дня. Классы рассчитаны на 30 человек. Вход в школу будет оборудован электронной проходной.- Проект современной школы безвозмездно предоставили наши соседи из Иваново. Подрядчик уже определён. Это компания из Рязани. В конце августа заложат «первый камень». В 2023 году в школе справят новоселье. Ученики начальных классов встретят 2023-2024 учебный год. Школы России к 2025 году должны перейти на обучение учеников в одну смену. Для этого в стране разработана глобальная программа по строительству новых школ и капитальному ремонту существующих. Думаю, что наш регион справится с этой задачей. Только сегодня идёт строительство новых школ в Коврове, Покрове, Владимире. Планируют строительство новых школ а Вязниках (уже в этом году) и в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района. Губернатор области Александр Авдеев лично держит на контроле эти объекты, корректирует строителей, которые отстают от графиков. На сегодня в области 11 процентов школьников обучаются еще во вторую смену. Думаю, что к 2025 году мы полностью уйдем от системы обучения детей в несколько смен, - сообщил депутат.