Слухи о романе Ольги Бузовой с бойфрендом Анны Калашниковой банкиром Иваном Семеновым набирают обороты. Не успели сплетники полакомиться новостями, что Ольга и Иван вместе посетили день рождения родного брата Семенова, а так же в красках обсудить, подаренные поющей ведущей браслет и туфли, общей стоимостью почти в два миллиона рублей, как у них появился новый повод.

Слухи о романе Ольги Бузовой с бойфрендом Анны Калашниковой банкиром Иваном Семеновым набирают обороты. Не успели сплетники полакомиться новостями, что Ольга и Иван вместе посетили день рождения родного брата Семенова, а так же в красках обсудить, подаренные "поющей ведущей" браслет и туфли, общей стоимостью почти в два миллиона рублей, как у них появился новый повод.На волне скандала Анна и Иван даже отписались друг от друга в социальных сетях. Поначалу, правда, девушка пыталась сохранить лицо неверному возлюбленному , завив журналистам, что они с Семеновым все еще вместе . Вот только за кадром ее нервы, похоже, не выдержали. Налоцо все признаки крупного скандала расставания.Как жаль! Ведь роман Анны и Ивана начинался буквально как в сказке. Молодые люди вместе жили, выходили в свет, путешествовали, собиралась пожениться. И делали друг другу умопомрачительные подарки. Так, например, Семенов подарил Анне лимитированные часы Rolex за 2 миллиона рублей. Точно такие же были у рэпера Моргенштерна. А Калашникова устроила возлюбленному файер-шоу во время празднования их первой годовщины."Ваня стал единственным парнем, к кому я подошла сама. Думала, что он моя судьба", – с гордостью рассказывала певица об их отношениях с возлюбленным. Вот только, похоже, что судьба у Анны – злодейка.