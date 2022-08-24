Вынесен обвинительный приговор генеральному директору ООО «ТЕПЛО» Полянской О.В. В рамках...

Вынесен обвинительный приговор генеральному директору ООО «ТЕПЛО» Полянской О.В.В рамках заключенного с ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» договора о производстве ремонтных работ ФАП с. Станки Вязниковского района Владимирской области, в декабре 2019 г. в служебных документах о выполненных работ она завысила их объемы. И обманным путем похитила свыше 180 тыс. рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Полянская признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ей с учетом отсутствия прежних судимостей и наличия ряда смягчающих обстоятельств, назначено 2 года условно с испытательным сроком 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://vladtv.ru/