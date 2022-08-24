До границ Владимирской области от рязанского пожарища осталось примерно 27 километров

Дым от рязанских лесных пожаров добрался до Владимира.24 августа утро владимирцев началось с запаха гари. Повсюду, в центре и в районах Владимирской области, висел смог. Густая пелена не пропадала довольно долгое время.Накануне было известно об отсутствии крупных лесных пожаров во Владимирской области. Все очаги возгорания ликвидируют оперативно, мобилизуя все ресурсы.До границ Владимирской области от рязанского пожарища примерно 27 километров, сообщил областной департамент лесного хозяйства. Однако из-за северного ветра пламя направляется в сторону Московской области.Оперативная информация о тушении лесов во Владимирской области от властей 33 региона и МЧС будет оглашена в скором времени.