Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что постановлением главы администрации...

Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что постановлением главы администрации Юрьев-Польского района семья из пяти человек признана малоимущей и нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.Несовершеннолетний сын заявителя является инвалидом с детства, он страдает тяжелой формой хронического заболевания, которое дает инвалидам право на дополнительную жилую площадью То есть, его семье должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма с учетом указанного права ребенка-инвалида.Однако, в нарушение норм жилищного законодательства, до настоящего времени необходимое жильё семье не представлено, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором в Юрьев-Польский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Юрьев-Польского района обеспечить семью благоустроенным соответствующим жилым помещением.Фото https://www.pxfuel.com/