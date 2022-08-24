Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью, связанной с...
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в связи с задымленностью, связанной с возникновением природных пожаров на территории Рязанской области, напоминает о мерах профилактики, направленных на уменьшение влияния продуктов горения на организм:
- меньше находитесь на улице;
- в помещении не открывайте окна и форточки;
- постарайтесь снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;
- временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках;
- находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха;
- проводите ежедневные влажные уборки помещений;
- следует принимать витаминные комплексы. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
- не забывайте про обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай).
- Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу.
Эксперты отмечают, что задымленный воздух особенно опасен для людей, которые страдают хроническим бронхитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому:
- без острой необходимости не стоит покидать помещение;
- при выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять слоёв марля, которую можно увлажнить;
- автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить;
- дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума;
- вывешивайте на окна мокрые простыни, чаще принимайте душ;
- не пылите и не дымите дома дополнительно;
- снижайте до минимума количество выкуриваемых сигарет;
- не перенапрягайтесь физически: никаких пробежек по утрам и велосипедов!
- в часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами. Кондиционеры, забирающие воздух снаружи, можно использовать только, если они оснащены специальными фильтрами.
- повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых есть заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, с лишним весом, болеющим сахарным диабетом.
- также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста. Детям желательно быть всё время дома.
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