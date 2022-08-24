Лесной пожар в Рязанской области сменил свое направление и движется в сторону Подмосковья. Об этом на брифинге для журналистов заявили в руководстве регионального МЧС и Департамента

Лесной пожар в Рязанской области сменил свое направление и движется в сторону Подмосковья. Об этом на брифинге для журналистов заявили в руководстве регионального МЧС и Департамента лесного хозяйства области. Еще в понедельник рязанский пожар надвигался на Гусь-Хрустальный район, но теперь его готовятся встречать в Шатурском районе Московской области. За прошедшие несколько дней огненная стихия приблизилась