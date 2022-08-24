Для тушения пожаров в Рязанской области Москва выделила 8,7 тысячи человек, более 2,3 тысячи единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, спасатели локализуют возгорание в течение одного-двух суток.

Для тушения пожаров в Рязанской области Москва выделила 8,7 тысячи человек, более 2,3 тысячи единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, спасатели локализуют возгорание в течение одного-двух суток."Верховые пожары перепрыгивают через минерализованные полосы, уже созданных, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7-8 км. Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится", – сказал градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.Мэр предложил присваивать региональным пожарам уровень федерального реагирования и обязать соседние регионы выделять технику для оперативной ликвидации возгораний. Собянин отметил, что дым от пожаров в Рязанской области расходится на территории других регионов, где проживают около 20 миллионов человек.Также он предложил ввести по примеру Москвы и Подмосковья меры профилактики природных пожаров в регионах с высокой концентрацией населения."Например, в Центральном федеральном округе сделать профилактические мероприятия: дороги, лесозащитные полосы, так, чтобы можно было в случае пожара очень быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожара и локализовать его", – приводит слова мэра АГН "Москва".Ранее Собянин лично работу московских спасателей при тушении пожаров в Рязанской области. Ликвидация возгораний осложняется из-за малой доступности территорий – основную работу приходится вести с вертолетов и самолетов, сообщил градоначальник.Пожары в соседних регионах стали причиной смога и запаха гари в столице. Однако состояние воздуха в городе .Московские службы работают в усиленном режиме. Они следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам.