Яркое и памятное событие произошло 31 июля 2022 года, в КЗ Golden Palace, 3-я ул. Ямского Поля, 15

Яркое и памятное событие произошло 31 июля 2022 года, в КЗ "Golden Palace", 3-я ул. Ямского Поля, 15За время своего существования Премия не только расширила свои границы, но и стала выходить в телевизионном формате. Награждение можно будет увидеть на всей территории России. Традиционно, каждый год премия представляет широкой аудитории талантливых и творческих людей, успешных предпринимателей, бренды и компании, которые достигли успехов в своих сферах деятельности.Главная Миссия Премии Лотос – подчеркнуть важность номинантов для всего современного общества, а также показать широкому кругу людей примеры, на которые стоит ориентироваться.Церемонию вручения премии провели несравненные ведущие, профессионалы своего дела: Евгения Береза – Телерадиоведущая, ТВ Эксперт, Клинический психолог, у которой не так давно вышла новая книга "Психосоматика: как наш мозг обманывает тело. Путь к здоровому себе" и Сергей Арутюнов – Голос проекта "На Заре", участник шоу "Голос. Перезагрузка", "Один в один", Сергей выступил не только в роли ведущего, но и исполнил свои Хиты.Торжественная церемония вручения премии "Лотос"– это динамичное мультимедийное событие, а также яркое, интересное и по-настоящему уникальное мероприятие, где помимо самого награждения Победителей, под объективами телекамер, гостям была предложена развлекательная программа с участием звёзд Российской эстрады.Под жаркие аплодисменты зрителей выступали:Гиа Гагуа— народный артист России, порадовал своей песней «Ты крутишь», выступив в новом для жанре; Андрей Алексин — российский музыкант, певец, автор песен; Легендарная группа "Воровайки"; Антон Наумов — актер, солист группы "Премьер-Министр" выступил с премьерой романтичной песни "Невеста"; Анжелика Кузьмова — певица, финалистка шоу "Большая перемена" на НТВ, участница шоу "Голос 4" на Первом канале, участница международного шоу "Ну-ка, все вместе!"; Андрей Якиманский — шоумен, автор песен и исполнитель, порадовал зрителей своей хитовой песней "Доминикана"; Шоу-группа "МОЯ ВИКТОРИЯ"; Герман Грач — один из ведущих исполнителей в жанре жизненной песни; Скрипичный дуэт "Вибрация" — обладательницы премии "Национальное достояние России" в области культуры, Эстрадная студия "Новые звезды", г. ЧеховЗаслуженные награды за достижения прошедшего года получили все номинанты, отмеченные в шорт-листе премии, среди которых оказались и известные медиаперсоны и артисты. Так, Лауреатом Международной премии Лотос 2022 стали – Елена Ерофеева – директор концертных программ в Международном Союзе Деятелей Эстрадного Искусства, продюсер и директор Скрипичного Дуэта "Вибрация", Дуэта аккордеонисток "Ларго" и Шоу-группы "Бадабум" в номинации "Организация, развитие и продюсирование российских инструментальных проектов"; "Эстрадная студия Новые звезды" г. Чехов, становится победителем в номинациях "Создание уникальных условий для реализации творческого потенциала детей и молодёжи" и "Повышение уровня исполнительской культуры России". В номинации "Лучший Таропсихолог" была награждена – Ольга Булдакова, которая в своей работе использует предсказательные системы, Ольга не первый раз учувствует и всегда радует нас новыми наработками.Анастасия Радкова получила награду "Открытие Года" за разработанную в 2022 году авторскую методику корректировки и стабилизации состояния человека. "В номинации лучший онлайн проект для здорового образа жизни" – награждена Шушанна Исраелян с авторским проектом "Ключ к стройности", а Анастасия Новикова получила награду в номинации "Мастер метафизических практик". Михаил Алексеев, мастер оздоровительных практик Востока, Европы и Азии, доктор индо тибетской медицины получил награду в номинации "Лучший Мастер оздоровительных практик, биоэнерготерапевт", в номинации "Нумеролог года – высшее мастерство" – Кристина Егиазарова, автор марафона "Твое предназначение" и является создателем школы нумерологии "Исходный код".В этом году впервые в истории премии Лотос, по единогласному решению экспертного совета, среди номинантов были выбраны достойные победители, которым присуждается высшая награда – Гран-при."Прорыв года" получает – Руслан Баринов, за дебют музыкального лирического альбома – "Когда ты была рядом". В нём собраны лучшие песни автора. Альбом в короткие сроки набрал огромное количество прослушиваний на всех цифровых площадках, и до сих пор набирает своих поклонников."Лучший издательский дом и центр просвещения" присуждается Международной академии нумерологии "Альвасар", Айрэн По и Джули По – основатели Академии, и не только Авторы собственных книг и Учебников по нумерологии, но и сами издают их и успешно защищают авторские права своего Издательского дома “Альвасар”. Благодаря их работе "Альвасар" стал мировым Центром просвещения, "Лучший цветочный салон" получает Бутик цветов "Ballet de Fleurs", бутик цветов "Ballet de Fleurs" привносит искусство в сердца людей, благодаря владелица бутика – Кармен Шепель."Ведущий прогност мировых событий, нумеролог" получает – Джули По, человек, который поражает точными прогнозами и знает, что скрывают цифры. Джули По единственный в мире прогност, предсказавшая год назад приход Пандемии из Китая."Устойчивый успех в отечественном шоу-бизнесе» присуждается – легендарной российской женской группе "Воровайки". российская группа, работающая в жанре русский шансон, существует на сцене уже более 22 лет, и несмотря на полную смену состава, до сих пор радует публику своими хитами.Организаторы Премии: компания "Лотос Продакшн" Ирины Котихиной и Ольги Якиманской.Официальный сайт Премии: https://lotus-premium.ru/