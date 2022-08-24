А вот строителям Рпенского проезда засушливая погода на руку. Они вышли на опережение...

А вот строителям Рпенского проезда засушливая погода на руку. Они вышли на опережение графика.Сотрудники "ДСУ- 3" приступили к сборке второго пролета Рпенского моста во Владимире. На первом уже смонтированы блоки.Филиппов Вячеслав, руководитель отдела по контролю качества ГУП ДСУ 3:– Произведен монтаж пяти плетей, это в количестве 15 блоков балок из 85 от общего объема. Планируем по графику 10 сентября производить второй монтаж. Цель "ДСУ -3" закончить работы по опусканию блоков балок всего пролетного строения в конце января.Рабочие трудятся в две смены. После окончания монтажа планируется бетонирование монолитной плиты, потом будет проведена гидроизоляция моста, укладка защитного слоя и асфальта. Срок сдачи объекта – осень следующего года. Рпенский мост – один из самых сложных и затратных этапов строительства дублера Добросельской. Сейчас проект проходит уже пятую по счету экспертизу. По итогам которой будет произведен очередной перерасчет стоимости работ. До этого Рпенский проезд оценивали в два миллиарда триста пятьдесят тысяч рублей. Над стройплощадке трудятся 60 человек и 35 единиц техники.