Камешковский районный суд постановил расселить жителей дома №13 на улице Абрамова города Камешково. Ранее сотрудники прокуратуры проверили состояние постройки и установили, что с августа

Камешковский районный суд постановил расселить жителей дома №13 на улице Абрамова города Камешково. Ранее сотрудники прокуратуры проверили состояние постройки и установили, что с августа 2016 года городской администрацией она была признана аварийной и подлежащей сносу. Также в ведомстве выявили выраженные разрушения в части несущих конструкций и аварийное состояние инженерных систем. «Выполнение капитального ремонта нецелесообразно,