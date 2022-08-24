Ранее приговором Собинского городского суда Владимирской области Гурьев А.С. признан виновным в...

Ранее приговором Собинского городского суда Владимирской области Гурьев А.С. признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.Решениями призывной комиссии он в 2014 году был поставлен на воинский учет, признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Осенью 2015 года осужденному ввиду прохождения обучения в колледже в очной форме была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу до 2017 года. Но после окончания отсрочки Гурьев в военкомат не являлся, не имея на то законных оснований. Вину в совершении преступления он не признал. В итоге был оштрафован на 100000 рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Владимирской области..Защитник и осужденный, указывая на отсутствие состава преступления, обжаловали приговор в апелляционном порядке, просили его оправдать. Однако сегодня судом апелляционной инстанции приговор признан законным и обоснованным, оставлен без изменения.Фото https://vladtv.ru/