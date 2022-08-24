Проект включает: строительство комбикормового завода, реконструкцию свиноводческого комплекса, цеха...

Проект включает: строительство комбикормового завода, реконструкцию свиноводческого комплекса, цеха убоя и переработки охлажденного мяса. Общий объем инвестиций - 3,7 млрд рублей. Проектная мощность - 310 тысяч голов скота в год. Планируется создать 500 рабочих мест, сообщается в telegram-канале областной администрации.Как рассказал директор департамента с/х Константин Демидов, работы ведутся в соответствии с графиком. Уже восстановлены ограждение территории, убойный цех и кровля на всех 9 корпусах. В двух корпусах заканчивается ремонт, приступили к реконструкции в других помещениях, ведётся строительство новых санитарных пропускников.Фото: Официальный telegram-канал администрации Владимирской области