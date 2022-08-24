Сегодня, 24 августа, в районе 5 вечера в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого...

Сегодня, 24 августа, в районе 5 вечера в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу в деревне Чаадаево Муромского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 144 кв. м. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1948 г.р.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 19 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области