В сёлах Фроловское и Шихобалово Юрьев-Польского района провели капитальный ремонт двух ФАПов. По словам главврача Юрьев-Польской Центральной районной больницы Олега Кондратьева, в

В сёлах Фроловское и Шихобалово Юрьев-Польского района провели капитальный ремонт двух ФАПов. По словам главврача Юрьев-Польской Центральной районной больницы Олега Кондратьева, в фельдшерско-акушерских пунктах заменили инженерные сети, дверные и оконные блоки и сантехнику. Также устаревшее медицинское оборудование заменили новым. Кроме того, до конца 2022 года начнут капитальный ремонт ФАПа в селе Фёдоровское. Ранее в этом