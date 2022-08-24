Во Владимирской области погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Жара уйдет...

Во Владимирской области погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Жара уйдет вместе с летом, а первый осенний месяц окажется среднестатистическим, сообщают специалисты Гидрометцентра.Норму для сентября в центральных областях представляет ночная температура от плюс 6 до 12 градусов, дневная - от 16 до 22 градусов. При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до нуля градусов. А днем воздух может прогреваться максимум до 10 градусов. В центральной России сентябрь может оказаться дождливым.Норма сентября для Владимира ночью - 7-12, днем - 16-21 градус. При похолоданиях ночью плюс 1-6, днем - не выше плюс 13 градусов. Осадков может выпасть больше нормы.Фото: pxfuel.com