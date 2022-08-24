В Коврове 4-летний ребенок взял беговел и ушел из дома. Мальчик прошел по городу более 3...

В Коврове 4-летний ребенок взял беговел и ушел из дома. Мальчик прошел по городу более 3 километров.К счастью, с малышом ничего не случилось. Спасатели обнаружили его в ТЦ Ковров Молл. Ребенок пошел на контакт, спокойно отвечал на вопросы и даже не понимал, как сильно напугал родителей.Пока он гулял один по городу, никто из прохожих его не остановил и даже не поинтересовался, куда направляется малыш.Как сообщают ковровские спасатели, семья у мальчика благополучная.В процессе путешествия ребенок даже попросил какого-то мужчину поднять свой беговел на пешеходный мост через ж/д пути. Прохожий помог, но то, что ребенок находится на дороге один, не вызвало у него вопросов, рассказал в своем блоге #заметки спасателя Михаил Быков.Фото: vk.com/zametkispasatelya