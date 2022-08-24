Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего гражданина Республики...

Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в совершении кражи в крупном размере.6 ноября 2021 года вечером молодой человек выпивал со своим знакомым у него дома. Когда приятель уснул, гость забрал мобильный телефон, ключи от автомобиля «LADA 212140» и уехал на чужой машине. Автомобиль он планировал продать в городе Лакинске.Потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 716 тыс рублей.Вину в совершении преступления мужчина признал.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pexels.com