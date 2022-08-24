В Коврове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных...

В Коврове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, ущерб от которой составил почти миллион рублей.Установлено, что неизвестным лицом в границах Осиповского участкового лесничества ГКУ ВО «Ковровское лесничество» осуществлена незаконная рубка деревьев хвойных пород, ущерб от которой превысил 998 тыс. рублей.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.Расследование уголовного дела находится на контроле Ковровского городского прокурора, сообщила пресс-служба областного ведомства.Фото: pxfuel.com