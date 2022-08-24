Прокуратура Ковровского района начала расследование по поводу незаконной вырубки деревьев. Хвойные деревья вырубили в границах Осиповского участкового лесничества ГКУ ВО «Ковровской

Прокуратура Ковровского района начала расследование по поводу незаконной вырубки деревьев. Хвойные деревья вырубили в границах Осиповского участкового лесничества ГКУ ВО «Ковровской лесничество». Сумма ущерба превысила 998 тысяч рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).