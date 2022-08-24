Водитель за рулем грузовой машины сбил 66-летнего пенсионера, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу

В Муроме Владимирской области в результате ДТП погиб пенсионер. Об этом сообщили в УМВД РФ по Владимирской области.Трагедия произошла утром 23 августа на улице Кирова. Водитель 1961 года рождения за рулем большегруза «MAN» остановился на светофоре возле нерегулируемого перекрестка. На зеленый водитель поехал и, не заметив переходившего дорогу на пешеходном переходе 66-летнего мужчину, сбил пешехода.Пожилой человек скончался на месте происшествия.По данному ДТП проводится проверка.