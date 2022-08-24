Администрация города Суздаля подала заявку на благоустройство туристического маршрута от...

Администрация города Суздаля подала заявку на благоустройство туристического маршрута от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале. Конкурс заканчивается 30 августа 2022 года.По техзаданию, перед строительными работами подрядчик должен провести научно-исследовательские археологические работы (наблюдения и раскопки) на территории объекта. Строительные работы предусматривают возведение объектов для отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных сооружений, горных убежищ, парковых территорий и парковых сооружений для отдыха.Начальная (максимальная) цена контракта: 34 078 780 руб.Приступить к работам планируется в сентябре 2022 года до декабря 2022 года, затем с июня по декабрь 2023 года.Проектируемая территория расположена в центральной части города, на левом берегу реки Каменка. Туристический маршрут проходит от улицы Слободская, в районе дома № 32, далее вблизи территории стадиона «Спартак» и выходит на улицу Гастева, в районе дома № 14. Затем по территории Александровского монастыря, улице Гастева, вдоль левого берега реки Каменка и до территории Спасо-Евфимиевского монастыря.Площадь – 27,3 тысячи м². Площадь дорожного покрытия – около двух тысяч м², площадь плиточного покрытия – 556 м², площадь покрытия из гранитной брусчатки – 765 м², площадь покрытия из газонной решетки с заполнением каменной крошкой – 945 м², площадь газонного покрытия – 4,1 тысячи м².Фото из архива ГТРК "Владимир"