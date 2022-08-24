Смотрите в итоговом выпуске Вести-Владимир:
Огненный август
В Гусь-Хрустальном районе готовятся...
Смотрите в итоговом выпуске "Вести-Владимир":
Огненный август
В Гусь-Хрустальном районе готовятся дать отпор пожару, идущему из Рязанской области. Какие прогнозы дают сотрудники лесного ведомства?
Очертания проступают
Строители Рпенского проезда пытаются нагнать темп. Когда планируется сдача самого сложного участка - моста?
Мембранные технологии
Во Владимире может появиться "мембранная" школа. Для чего она нужна и почему ставки делают на 33 регион?